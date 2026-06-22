Таємні контакти з Москвою викликали бурю в ЄС: хто з впливових топів опинився у центрі скандалу

Голова Європейської ради Антоніу Кошта зіткнувся з серйозною політичною кризою після появи інформації про неафішовані контакти його найближчого оточення з представниками російської влади. Скандал спалахнув у момент, коли голова Євроради готується до боротьби за збереження свого впливу всередині Європейського союзу.

Антоніу Кошта. Фото: з відкритих джерел

За даними європейських дипломатів, інформація про переговори радника Кошти з високопосадовцями стала несподіванкою для багатьох столиць ЄС. Ситуація викликала помітне роздратування серед лідерів держав-членів, особливо на тлі війни Росії проти України.

Хоча низка європейських політиків публічно підтримала голову Євроради, за зачиненими дверима ставлення виявилося значно менш прихильним. Дипломати порівнюють дії Кошти з підходом його попередника Шарля Мішеля, якого неодноразово критикували за спроби самостійно визначати зовнішньополітичну лінію Євросоюзу без належних консультацій із національними урядами.

Особливо різко відреагували країни Балтії. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав подібні контакти помилкою, а президент Литви Гітанас Науседа заявив, що зараз не час для ініціатив щодо діалогу з Кремлем.

За інформацією дипломатичних джерел, невдоволення діями Кошти висловлюють також впливові європейські лідери, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Головною претензією є те, що голова Європейської ради зобов'язаний відображати колективну позицію країн ЄС, а не виступати з самостійними дипломатичними ініціативами.

Скандал виник у надзвичайно чутливий момент для Євросоюзу. Саме Кошта відповідає за проведення найскладніших переговорів щодо нового багаторічного бюджету спільноти обсягом близько двох трильйонів євро. Тепер дипломати побоюються, що історія з російськими контактами може послабити його авторитет та ускладнити пошук компромісів між державами блоку.

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