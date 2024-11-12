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Теперь это самый вероятный сценарий: Боррель рассказал, что ждет Европу после инаугурации Трампа

Жозеп Боррель признал, что Европе придется увеличить помощь Украине после победы Трампа

сегодня, 16:02
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Кравцев Сергей

Европейскому Союзу следует "рассмотреть сценарий, при котором поддержка Украины" со стороны Европы возрастет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает PAP.

Теперь это самый вероятный сценарий: Боррель рассказал, что ждет Европу после инаугурации Трампа

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции после встречи в Варшаве с министром иностранных дел Радославом Сикорским Боррель акцентировал, что Украина "нуждается в поддержке в этот решающий момент".

Топ-диплома ЕС отметил, министры Евросоюза обсудят этот вопрос во время следующего Совета иностранных дел, который состоится 18 ноября.

"У нас не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решимость. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов", — подчеркнул Жозеп Боррель.

В свою очередь Сикорский заявил, Европа обязана приложить все усилия для поддержки принципов международного права.

Он также отметил, что на следующем заседании Совета по иностранным делам предстоит очень серьезная дискуссия.

"То, что мы делаем или не делаем в этом Совете по иностранным делам, может определить будущий авторитет ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", — сказал глава польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, своих соседей и будущие поколения. 

"Она обязана приложить все усилия для достижения справедливого соглашения, поддержать принципы международного права, восстановить табу о том, что граница в Европе не может быть изменена силой", — заявил Сикорский. "Если эти правила больше не будут применяться в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее", — добавил он.

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