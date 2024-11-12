Теперь это самый вероятный сценарий: Боррель рассказал, что ждет Европу после инаугурации Трампа

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Кравцев Сергей
Европейскому Союзу следует "рассмотреть сценарий, при котором поддержка Украины" со стороны Европы возрастет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает PAP.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
На пресс-конференции после встречи в Варшаве с министром иностранных дел Радославом Сикорским Боррель акцентировал, что Украина "нуждается в поддержке в этот решающий момент".
Топ-диплома ЕС отметил, министры Евросоюза обсудят этот вопрос во время следующего Совета иностранных дел, который состоится 18 ноября.
В свою очередь Сикорский заявил, Европа обязана приложить все усилия для поддержки принципов международного права.
Он также отметил, что на следующем заседании Совета по иностранным делам предстоит очень серьезная дискуссия.
Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, своих соседей и будущие поколения.
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