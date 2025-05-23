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С ультиматумами Венгрии никто мириться не будет: какую инициативу продвигают в Европарламенте

В Европарламенте призывают полностью заморозить финансирование для Венгрии

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей

Группа депутатов Европейского парламента в письме призвала Брюссель лишить Будапешт всего финансирования. Причина: не прекращающиеся ограничение свобод, подрыв демократии и несоблюдение законодательства и ценностей Европейского Союза.

С ультиматумами Венгрии никто мириться не будет: какую инициативу продвигают в Европарламенте

Венгрия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что из-за ультимативного тона Венгрии под руководством Виктора Орбана с ЕС уже были заморожены миллиарды евро. Основаниями стало обращение с просителями убежища и подозрения в коррупции.

В вышеупомянутом письме депутаты акцентировали, что Венгрия не только не стремится к улучшениям – наблюдается "дальнейшая тревожная регрессия". В частности, авторы вспомнили о недавнем законе о запрете ЛГБТК-реформ в Будапеште и реформах, направленных на подрыв независимости судов.

"Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности, – неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты", – говорится в обращении парламентариев.

Отмечается, что письмо было инициировано фракцией Зеленых. Однако подписи под ним поставили и представители других фракций Европарламента, в частности правоцентристской Европейской народной партии, центристской партии "Обновим Европу", а также – социал-демократической СДП. Всего письмо подписали 26 депутатов.

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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2570300/chleny-ep-opublikovali-pis-mo-s-prizyvom-polnost-iu-zamorozit-finansirovanie-vengrii
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