Теперь вето Орбана станет нереальным: в Евросоюзе анонсировали невиданную революцию

После поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой усиления роли Европейского Союза в сфере внешней политики. Она предлагает реформировать действующий механизм принятия решений, заменив принцип единодушия на голосование квалифицированным большинством, чтобы предотвратить ситуации, когда отдельные страны могут блокировать важные решения.

Как сообщает Politico, фон дер Ляен подчеркнула, что это особенно актуально в вопросах, касающихся санкционной политики против России и финансовой помощи Украине. По ее мнению, нынешняя система, подразумевающая право вето для каждого государства-члена, неоднократно становилась причиной задержек или срыва стратегических решений.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что переход к более гибкой модели голосования позволит избежать повторения подобных кризисов в будущем и обеспечит более быструю реакцию ЕС на международные вызовы. Она считает, что принятие решений большинством голосов сделает внешнюю политику Союза более эффективной и более согласованной.

В то же время, эта инициатива может вызвать дискуссии среди стран-членов. Некоторые государства, даже в целом поддерживающие европейскую интеграцию, могут выступить против ограничения собственного влияния на ключевые решения и утраты возможности блокировать инициативы, противоречащие их национальным интересам.

Фон дер Ляен также отметила, что предстоит сложный процесс согласования позиций, однако выразила надежду на постепенное возвращение Венгрии к конструктивному взаимодействию в рамках ЕС. Известно, что правительство Орбана на протяжении многих лет неоднократно тормозило решение Союза, в частности, выступало против значительных пакетов финансовой помощи Украине. В некоторых случаях его позицию частично поддерживали и другие страны Центральной Европы.

