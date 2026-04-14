Главная Новости Мир ЕС Теперь вето Орбана станет нереальным: в Евросоюзе анонсировали невиданную революцию
Теперь вето Орбана станет нереальным: в Евросоюзе анонсировали невиданную революцию

Фон дер Ляен заявила, что решения в ЕС, в частности санкций против РФ и поддержки Украины, должны приниматься большинством голосов, без возможности блокирования отдельными странами из-за вето

14 апреля 2026, 12:00
Клименко Елена

После поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой усиления роли Европейского Союза в сфере внешней политики. Она предлагает реформировать действующий механизм принятия решений, заменив принцип единодушия на голосование квалифицированным большинством, чтобы предотвратить ситуации, когда отдельные страны могут блокировать важные решения.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Politico, фон дер Ляен подчеркнула, что это особенно актуально в вопросах, касающихся санкционной политики против России и финансовой помощи Украине. По ее мнению, нынешняя система, подразумевающая право вето для каждого государства-члена, неоднократно становилась причиной задержек или срыва стратегических решений.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что переход к более гибкой модели голосования позволит избежать повторения подобных кризисов в будущем и обеспечит более быструю реакцию ЕС на международные вызовы. Она считает, что принятие решений большинством голосов сделает внешнюю политику Союза более эффективной и более согласованной.

В то же время, эта инициатива может вызвать дискуссии среди стран-членов. Некоторые государства, даже в целом поддерживающие европейскую интеграцию, могут выступить против ограничения собственного влияния на ключевые решения и утраты возможности блокировать инициативы, противоречащие их национальным интересам.

Фон дер Ляен также отметила, что предстоит сложный процесс согласования позиций, однако выразила надежду на постепенное возвращение Венгрии к конструктивному взаимодействию в рамках ЕС. Известно, что правительство Орбана на протяжении многих лет неоднократно тормозило решение Союза, в частности, выступало против значительных пакетов финансовой помощи Украине. В некоторых случаях его позицию частично поддерживали и другие страны Центральной Европы.

Портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 14 апреля, в Чернигове зафиксирована серия мощных взрывов в результате атаки российских беспилотников. Вражеские дроны попали по городу, в том числе под удар попали объекты административной инфраструктуры.



