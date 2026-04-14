Тепер вето Орбана стане нереальним: у Євросоюзі анонсували небачену революцію

Після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на вибораїх президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою посилення ролі Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики. Вона пропонує реформувати чинний механізм ухвалення рішень, замінивши принцип одностайності на голосування кваліфікованою більшістю, щоб запобігти ситуаціям, коли окремі країни можуть блокувати важливі рішення.

Як повідомляє Politico, фон дер Ляєн підкреслила, що це особливо актуально у питаннях, які стосуються санкційної політики проти Росії та фінансової допомоги Україні. На її думку, нинішня система, що передбачає право вето для кожної держави-члена, неодноразово ставала причиною затримок або зриву стратегічних рішень.

Президентка Єврокомісії наголосила, що перехід до більш гнучкої моделі голосування дозволить уникнути повторення подібних криз у майбутньому та забезпечить швидшу реакцію ЄС на міжнародні виклики. Вона вважає, що ухвалення рішень більшістю голосів зробить зовнішню політику Союзу ефективнішою та більш узгодженою.

Водночас ця ініціатива може викликати дискусії серед країн-членів. Деякі держави, навіть ті, що загалом підтримують європейську інтеграцію, можуть виступити проти обмеження власного впливу на ключові рішення та втрати можливості блокувати ініціативи, які суперечать їхнім національним інтересам.

Фон дер Ляєн також зазначила, що попереду складний процес узгодження позицій, однак висловила сподівання на поступове повернення Угорщини до конструктивної взаємодії в межах ЄС. Відомо, що уряд Орбана протягом багатьох років неодноразово гальмував рішення Союзу, зокрема виступав проти значних пакетів фінансової допомоги Україні. У деяких випадках його позицію частково підтримували й інші країни Центральної Європи.

