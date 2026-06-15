Терпение Европы окончательно лопнуло: Путина ждет окончательное наказание за убийства в Украине

Совет Европейского Союза принял очередной пакет ограничительных мер, направленных на сдерживание российской агрессии против Украины, противодействие гибридным операциям Москвы и реагирование на систематическое нарушение норм международного права и прав человека. В рамках нового решения санкции применены к 34 физическим лицам и 47 юридическим структурам.

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Цель обновленного пакета — еще больше ослабить военно-промышленный комплекс РФ, сократить ее энергетические доходы и усложнить функционирование так называемого теневого флота, который используется для обхода международных ограничений. Также мероприятия направлены на противодействие дезинформационным кампаниям, оправдывающим войну против Украины, и на разоблачение случаев репрессий внутри России.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула, что новые санкции являются частью системного давления на Кремль с целью принуждения к прекращению войны.

"Эти меры бьют в самое сердце российского военно-промышленного комплекса, по его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы. Параллельно продолжается работа над более широким 21-м пакетом санкций. Каждое мероприятие сужает пространство для маневра России. И цифры говорят сами за себя. 1,3 триллиона евро. Кирпич за кирпичом мы разрушаем основы военной экономики России", — подчеркнула Каллас.

Отдельно уточняется, что под ограничения попали 7 человек и 21 организация, напрямую связанная с поддержкой российского оборонного сектора и его международных посредников. Санкции также направлены против производителей и поставщиков беспилотных систем и других военных устройств, используемых в войне против Украины.

Дополнительно под ограничения подверглись 24 структуры, причастные к экспорту нефти и нефтепродуктов из России, в том числе из-за схем "теневого флота". Среди них компании из России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Гонконга. В список также включена "Лукойл-Западная Сибирь", подчеркивающая усиление давления на энергетический сектор РФ.

Параллельно ЕС принял решение продлить санкции, связанные с оккупацией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2027 года, сохраняя долгосрочную политику непризнания российской аннексии.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 15 июня Киев пережил очередной ракетно-дроновый обстрел российской оккупационной армии. Существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и культурного наследия. Особое внимание украинского общества и мирового сообщества стал циничный удар по Киево-Печерской лавре, которая является одной из величайших христианских святынь и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Какую цель преследовал кремлевский диктатор Владимир Путин этим ударом и что за ним стоит? Портал "Комментарии" решил выяснить мнения трех моделей искусственного интеллекта.