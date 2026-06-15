Терпець Європи остаточно увірвався: на Путіна чекає остаточне покарання за вбивства в Україні

Рада Європейського Союзу ухвалила черговий пакет обмежувальних заходів, спрямованих на стримування російської агресії проти України, протидію гібридним операціям Москви та реагування на систематичне порушення норм міжнародного права і прав людини. У рамках нового рішення санкції застосовано до 34 фізичних осіб і 47 юридичних структур.

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Мета оновленого пакета — ще більше послабити військово-промисловий комплекс РФ, скоротити її енергетичні прибутки та ускладнити функціонування так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу міжнародних обмежень. Також заходи спрямовані на протидію дезінформаційним кампаніям, що виправдовують війну проти України, та на викриття випадків репресій усередині Росії.

Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що нові санкції є частиною системного тиску на Кремль із метою примусу до припинення війни.

"Ці заходи б’ють у саме серце російського військово-промислового комплексу, по його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії. І цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", — наголосила Каллас.

Окремо уточнюється, що під обмеження потрапили 7 осіб і 21 організація, які безпосередньо пов’язані з підтримкою російського оборонного сектору та його міжнародних посередників. Санкції також спрямовані проти виробників і постачальників безпілотних систем та іншого військового обладнання, що використовується у війні проти України.

Додатково під обмеження підпали 24 структури, причетні до експорту нафти й нафтопродуктів із Росії, зокрема через схеми "тіньового флоту". Серед них — компанії з Росії, Ліберії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану та Гонконгу. До списку також включено "Лукойл-Західний Сибір", що підкреслює посилення тиску на енергетичний сектор РФ.

Паралельно ЄС ухвалив рішення продовжити санкції, пов’язані з окупацією Криму та Севастополя, до 23 червня 2027 року, зберігаючи довгострокову політику невизнання російської анексії.

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