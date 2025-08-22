logo

Терпение заканчивается: почему Словакия и Венгрия вновь пожаловались ЕС на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Терпение заканчивается: почему Словакия и Венгрия вновь пожаловались ЕС на Украину

Главы МИД Словакии и Венгрии напомнили, что Еврокомиссия обещала защитить критическую энергетическую инфраструктуру страна ЕС, которая включает нефтепроводы

22 августа 2025, 12:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто обратились с совместным призывом к Европейской комиссии гарантировать энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

Терпение заканчивается: почему Словакия и Венгрия вновь пожаловались ЕС на Украину

Юрай Бланар и Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

В частности, Бланар акцентировал, что какая-либо угроза поставкам нефти неприемлема, акцентировав, что в прошлый раз поставки были прекращены после обстрела по нефтепроводу "Дружба", а затем восстановлены после ремонта.

"Ранее Еврокомиссия заявила, что готова защитить нашу критическую энергетическую инфраструктуру, которая включает нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕС отстаивал интересы стран-членов и энергетическую безопасность своих граждан", — отметил Бланар.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском городе Унеча в Брянской области запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода "Дружба". Об этом сообщалось в Telegram-канале командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра").

Командующий отметил, что перекачивающую станцию "Унеча" обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем. 

"НПС "УНЕЧА" – пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов", — написал он.

Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.




Источник: https://www.ta3.com/clanok/1008565/na-slovensko-opat-nepotecie-ruska-ropa-oznamila-sakova-doslo-k-utoku-na-ropovod-druzba
