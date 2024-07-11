Терпение закончилось: как Орбана накажут в ЕС за поездку к Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подрывает позиции, принятые Европейским Союзом, и действует вопреки интересам блока. В этой связи председательство Венгрии в Совете ЕС необходимо прекратить, заявила глава либеральной фракции "Восстановить Европу" Валери Хайер.

Орбан и Путин

Венгрия начала шестимесячное председательство с 1 июля. Однако Орбан уже вызвал споры своей "мирной миссией" и встречей с диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Хайер обвинила Орбана в подрыве позиций ЕС и действиях, противоречащих интересам блока.

"Пора обуздать мошенническое президентство Виктора Орбана в Раде", — заявила она и призвала Европейский Совет изучить все средства, чтобы остановить председательство Венгрии.

Впрочем, по информации Financial Times, юридическая служба Европейского Союза уже установила, что переговоры Орбана с Путиным во время поездки в Россию на прошлой неделе противоречат договорам ЕС.

Там отметили, что действия Орбана нарушают договоры Евросоюза, запрещающие какие-либо "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Премьер Венгрии также нарушил положение, призывающее всех членов осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности", добавили источники FT.

При этом известно, что целый ряд дипломатов и европейских политиков приговорили визит Орбана в Москву. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель в комментарии Financial Times назвал поездку Орбана в Путин "политической ошибкой", отметив, что за 10 лет работы в ЕС никогда не видел такой жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан посетил Россию и провел встречу с Путиным. При этом известно, что венгерский премьер лоббирует интересы диктатора в Европе.



