Терпеть Орбана уже никто не будет: в ЕС поставили Будапешту резкий ультиматум из-за Украины

Виктор Орбан.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль высказал своему венгерскому коллеге четкую позицию: политика Будапешта по отношению к Украине больше не может оставаться без реакции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о ходе переговоров.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан утверждал, что Германия якобы "угрожает" Будапешту из-за его позиции по предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его словам, Берлин предупредил о "серьезных последствиях" в случае невыполнения условий.

В то же время источники, непосредственно знакомые с ходом разговора, опровергают версию венгерской стороны. Дипломаты подчеркивают, что немецкий министр ограничился "очень прямыми и четкими сигналами", не оставляющим никаких сомнений в том, что текущая политика Будапешта стала неприемлемой. Кроме того, представители других европейских стран, принимавших участие в дискуссии, были еще более категоричны в общении с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, что, по словам одного из дипломатов, стало для него неожиданностью.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС из страны среднего размера подчеркнул, что премьер-министр Орбан постоянно проверяет пределы терпимости других государств-членов и что такое поведение не может продолжаться бесконечно. Другой дипломат добавил, что действия Будапешта будут иметь конкретные последствия после предстоящих выборов в Венгрии.

