Терпіти Орбана вже ніхто не буде: у ЄС поставили Будапешту різкий ультиматум через Україну

Віктор Орбан.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив своєму угорському колезі чітку позицію: політика Будапешта щодо України більше не може залишатися без реакції. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів, які були обізнані про перебіг переговорів.

Раніше політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан стверджував, що Німеччина нібито "погрожує" Будапешту через його позицію щодо надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. За його словами, Берлін попередив про "серйозні наслідки" у разі невиконання умов.

Водночас джерела, безпосередньо знайомі з перебігом розмови, спростовують версію угорської сторони. Дипломати наголошують, що німецький міністр обмежився "дуже прямими і чіткими сигналами", які не залишають жодних сумнівів у тому, що поточна політика Будапешта стала неприйнятною. Крім того, представники інших європейських країн, які брали участь у дискусії, були ще більш категоричними у спілкуванні з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, що, за словами одного з дипломатів, стало для нього несподіванкою.

Високопосадовець ЄС із країни середнього розміру наголосив, що прем’єр-міністр Орбан постійно перевіряє межі терпимості інших держав-членів і що така поведінка не може тривати нескінченно. Інший дипломат додав, що дії Будапешта матимуть конкретні наслідки після майбутніх виборів в Угорщині.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у ніч на 19 березня Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Основною ціллю став Невинномиський комбінат "Азот", один із найбільших у світі виробників мінеральних добрив.