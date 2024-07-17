Только одна страна ЕС не подписала заявление, осуждающее Россию

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал заявление в Совете Безопасности от правительств более 50 стран, в котором осуждается российская агрессия против Украины. Заявление поддержали все члены ЕС, кроме Венгрии.



Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица опубликовал в Facebook сообщение, в котором сообщил о заявлении более 50 стран, осуждающих Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы снова подтверждаем наше решительное осуждение агрессии Российской Федерации против Украины и подтверждаем нашу несгибаемую поддержку политической независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится в сообщении.

Заявление было сделано перед началом заседания Совета Безопасности ООН на тему "Многостороннего сотрудничества для более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка", организованной Россией.

По словам Кислицы, организованное Россией заседание не должно отвлекать международное сообщество от его грубых нарушений. Кроме того, Кислица назвал такую тему в Совбезе ООН "ярким доказательством лицемерия" РФ.

"Мы снова призываем Российскую Федерацию прекратить эту бессмысленную войну против Украины и обеспечить полный, немедленный и безусловный вывод всех российских сил и военной техники с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — прочитал Кислица совместное заявление.

Венгрия стала единственной страной ЕС, не подписавшей осуждение России. Кроме Венгрии среди других европейских стран, не подписавших декларацию, оказалась также дружественная к России Сербия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС ответили на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его попытки закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Сергей Кислица рассказал, как Украина смогла собрать заседание Совбеза ООН по российскому удару по детской больнице, несмотря на то, что там председательствует Россия.