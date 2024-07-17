Только одна страна ЕС не подписала заявление, осуждающее Россию

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Slava Kot
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал заявление в Совете Безопасности от правительств более 50 стран, в котором осуждается российская агрессия против Украины. Заявление поддержали все члены ЕС, кроме Венгрии.
Сергей Кислица. Фото из открытых источников
Сергей Кислица опубликовал в Facebook сообщение, в котором сообщил о заявлении более 50 стран, осуждающих Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину.
Заявление было сделано перед началом заседания Совета Безопасности ООН на тему "Многостороннего сотрудничества для более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка", организованной Россией.
По словам Кислицы, организованное Россией заседание не должно отвлекать международное сообщество от его грубых нарушений. Кроме того, Кислица назвал такую тему в Совбезе ООН "ярким доказательством лицемерия" РФ.
Венгрия стала единственной страной ЕС, не подписавшей осуждение России. Кроме Венгрии среди других европейских стран, не подписавших декларацию, оказалась также дружественная к России Сербия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС ответили на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его попытки закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Сергей Кислица рассказал, как Украина смогла собрать заседание Совбеза ООН по российскому удару по детской больнице, несмотря на то, что там председательствует Россия.
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