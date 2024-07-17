logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Только одна страна ЕС не подписала заявление, осуждающее Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Только одна страна ЕС не подписала заявление, осуждающее Россию

Среди стран Европейского Союза Венгрия стала единственной, которая не поддержала осуждение России по поводу войны в Украине.

сегодня, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитал заявление в Совете Безопасности от правительств более 50 стран, в котором осуждается российская агрессия против Украины. Заявление поддержали все члены ЕС, кроме Венгрии.

Только одна страна ЕС не подписала заявление, осуждающее Россию

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица опубликовал в Facebook сообщение, в котором сообщил о заявлении более 50 стран, осуждающих Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы снова подтверждаем наше решительное осуждение агрессии Российской Федерации против Украины и подтверждаем нашу несгибаемую поддержку политической независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится в сообщении.

Заявление было сделано перед началом заседания Совета Безопасности ООН на тему "Многостороннего сотрудничества для более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка", организованной Россией.

По словам Кислицы, организованное Россией заседание не должно отвлекать международное сообщество от его грубых нарушений. Кроме того, Кислица назвал такую тему в Совбезе ООН "ярким доказательством лицемерия" РФ.

"Мы снова призываем Российскую Федерацию прекратить эту бессмысленную войну против Украины и обеспечить полный, немедленный и безусловный вывод всех российских сил и военной техники с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — прочитал Кислица совместное заявление.

Венгрия стала единственной страной ЕС, не подписавшей осуждение России. Кроме Венгрии среди других европейских стран, не подписавших декларацию, оказалась также дружественная к России Сербия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС ответили на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его попытки закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Сергей Кислица рассказал, как Украина смогла собрать заседание Совбеза ООН по российскому удару по детской больнице, несмотря на то, что там председательствует Россия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости