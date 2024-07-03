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Торговая война ЕС набирает обороты: что ждет Aliexpress и другие китайские компании

ЕС намерен облагать налогом мелкие посылки из Китая

3 июля 2024, 12:50 comments1015
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз хочет ввести ввозную пошлину на все товары из китайских "Temu", "Aliexpress" и "Shein". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Торговая война ЕС набирает обороты: что ждет Aliexpress и другие китайские компании

Санкции против китайских компаний. Фото: из открытых источников

Европейская комиссия намерена отменить порог в 150 евро, ниже которого импортные товары освобождаются от таможенных пошлин.

Отмечается, что это имеет целью остановить всплеск того, что в ЕС называют некачественными товарами, которые поступают из Китая.

В сообщении говорится, что основными платформами, на которые направлены эти меры, являются китайские онлайн-площадки "Temu" и "AliExpress", а также розничная сеть магазинов одежды "Shein". 

По информации Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС было ввезено 2,3 млрд товаров стоимостью ниже беспошлинного порога в 150 евро. 

Импорт товаров электронной коммерции более, чем удвоился по сравнению с прошлым годом, превысив 350 000 товаров в апреле – или почти две поставки на одно домохозяйство. Эти положения будут применяться к любому интернет-магазину, который доставляет товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов блока. Американская компания Amazon обычно использует продавцов, базирующихся в Европе.

Другой возможной мерой может стать обязательная регистрация крупных платформ для уплаты НДС онлайн, независимо от их стоимости.

С 2021 года посылки, отправляемые компаниям из ЕС, уже платят НДС независимо от их стоимости, но они не облагаются пошлиной.

Сообщается, что достичь согласия стран ЕС может быть сложно, учитывая, что новый режим увеличит нагрузку на таможенников, которые и так перегружены работой.

Количество опасных продуктов из Китая, о которых сообщили страны ЕС, выросло более чем на 50% с 2022 по 2023 год до более 3400. Косметика, игрушки, электроприборы и одежда были среди товаров с наибольшим количеством проблем с безопасностью.

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Источник: https://www.ft.com/content/1c4c0bee-f67e-404b-877d-e0cb38faf2d6
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