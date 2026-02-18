Тревожные тенденции растут: что начинают поддерживать европейцы

По последним данным опроса социологической службы AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab, проведенного в Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии, каждый пятый европеец считает, что в определенных случаях диктатура может быть лучше демократии, передает Politico.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В частности, 22% респондентов согласились с утверждением, что авторитарное правление иногда лучше, а 26% заявили, что не возражали бы против появления "способного и эффективного лидера", который ограничил бы демократические права и не нес ответственности перед гражданами. В то же время большинство – 69% опрошенных – выступили против авторитаризма.

Доверие к институтам демонстрирует значительные разногласия: самый высокий уровень доверия получил Европейский Союз – 43%, медиа доверяют 27%, а политическим партиям – только 24%. Наибольшее разочарование в работе государственных структур зафиксировано в Греции (76%), Франции (68%) и Румынии (66%), в Великобритании этот показатель составляет 42%, а в Швеции – 32%.

Исследование также выявило, что треть европейцев не считают рост популярности ультраправых партий угрозой демократии. Опрос проводился с 25 ноября по 16 декабря на фоне активного роста поддержки популистских и националистических движений в Европе, что добавляет тревожные сигналы относительно стабильности демократических систем континента.

Тревожная тенденция свидетельствует о том, что даже в странах с давней демократией часть населения готова уступить свободу ради "эффективного управления", подчеркивают аналитики.

