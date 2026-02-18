Тривожні тенденції зростають: що починають підтримувати європейці

За останніми даними опитування соціологічної служби AboutPeople на замовлення аналітичного центру Progressive Lab, проведеного у Греції, Франції, Швеції, Великій Британії та Румунії, кожен п’ятий європеєць вважає, що у певних випадках диктатура може бути кращою за демократію, передає Politico.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, 22% респондентів погодилися з твердженням, що авторитарне правління іноді краще, а 26% заявили, що не заперечували б проти появи "здібного і ефективного лідера", який обмежив би демократичні права та не ніс би відповідальності перед громадянами. Водночас більшість – 69% опитаних – виступили проти авторитаризму.

Довіра до інституцій демонструє значні розбіжності: найвищий рівень довіри отримав Європейський Союз – 43%, медіа довіряють 27%, а політичним партіям – лише 24%. Найбільше розчарування роботою державних структур зафіксовано у Греції (76%), Франції (68%) та Румунії (66%), у Великій Британії цей показник становить 42%, а у Швеції – 32%.

Дослідження також виявило, що третина європейців не вважає зростання популярності ультраправих партій загрозою для демократії. Опитування проводилося з 25 листопада по 16 грудня на тлі активного зростання підтримки популістських та націоналістичних рухів у Європі, що додає тривожних сигналів щодо стабільності демократичних систем континенту.

Тривожна тенденція свідчить про те, що навіть у країнах з давньою демократією частина населення готова поступитися свободою заради "ефективного управління", підкреслюють аналітики.

