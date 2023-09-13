Три страны ЕС приняли решение о выдаче уклонистов от мобилизации для Украины

По меньшей мере, три страны Европейского Союза не будут выдавать уклонистов от мобилизации Украине. В частности, это касается Германии, Чехии и Венгрии.

Венгрия, Чехия и Германия не будут выдавать уклоняющихся. Фото из открытых источников

Украинские власти объявили, что будут пытаться получить экстрадицию для уклонистов, незаконно пересекших границу и выехавших из страны во время полномасштабной войны и таким образом избежавших мобилизации.

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В Германии заявили, что с 24 февраля в страну въехало более 200 тыс. мужчин в возрасте 18-60 лет. Однако отметили, что не располагают информацией, сколько из них попало в Германию из-за нарушений украинских законов. Кроме того, представитель министра юстиции пояснил, что по германским законам уклонение от службы и дезертирство не являются условием для экстрадиции лица в другую страну.

В Чехии подобно отреагировали на информацию об экстрадиции украинских мужчин. Спикер Минюста Владимир Репко указал, что страна связана с Европейской конвенцией, не имеющей положений об экстрадиции за военные преступления, в частности, это касается уклонения от мобилизации, неисполнения приказа или дезертирства.

В Венгрии ответил заместитель премьер-министра Жолт Шемьен. Политик указал, что его страна не проверяет украинских беженцев на то, подлежат ли они мобилизации или нет, поэтому Будапешт не будет передавать их Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский специалист по правам человека объяснил, будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклончан в Украину из-за рубежа.

Также "Комментарии" писали об Венгрии, которая ставит ультиматум Евросоюзу по Украине. А Польша, несмотря на критику ЕС, пошла на решительный шаг, который не поддерживает Украина.