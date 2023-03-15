Три страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть

Польша Латвия и Эстония пытается снизить верхний предел цены российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель. Балтийские страны хотят снизить примерно на 15%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть. Фото из открытых источников

После продолжительных споров и переговоров в декабре удалось установить максимальную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов, однако уже тогда страны Балтии и Польша критически выступали из-за такого решения, требуя снизить ограничения.

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Теперь три страны призывают пересмотреть условия и ввести более жесткие санкции. Союзники Украины требуют установить цену по меньшей мере на 15% меньше, чем сейчас, то есть не более 51,45 доллара за баррель. Это будет на 5% ниже рыночных цен.

Представители ЕС и стран G 7 должны встретиться и начать обсуждать потолок цен 15 марта . Для согласования таких условий Евросоюза должны дать свое согласие все 27 членов организации.

Как сообщает Bloomberg в январе, на экспорте нефти Российская Федерация заработала около 13 млрд. долларов. Польша Латвия и Эстония считает, что если бы необходимые ограничения уже были введены, то Россия недополучила бы 650 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове раскрыли планы Кремля по покорению государства. Согласно секретным документам, до 2030 года Москва должна была получить полностью лояльное пророссийское руководство в Молдове.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин уехал в авиазавод в Улан-Удэ, где выступил с большой речью. Во время выступления Путин заявил, что его обманывали последние 8 лет и добавил, что РФ борется за свое существование.