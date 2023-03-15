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Три страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть

Украинские союзники в ЕС пытаются снизить цену верхнего потолка цены на российскую нефть.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Польша Латвия и Эстония пытается снизить верхний предел цены российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель. Балтийские страны хотят снизить примерно на 15%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Три страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть

Страны ЕС призывают пересмотреть цену на российскую нефть. Фото из открытых источников

После продолжительных споров и переговоров в декабре удалось установить максимальную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов, однако уже тогда страны Балтии и Польша критически выступали из-за такого решения, требуя снизить ограничения.


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Теперь три страны призывают пересмотреть условия и ввести более жесткие санкции. Союзники Украины требуют установить цену по меньшей мере на 15% меньше, чем сейчас, то есть не более 51,45 доллара за баррель. Это будет на 5% ниже рыночных цен.

Представители ЕС и стран G 7 должны встретиться и начать обсуждать потолок цен 15 марта . Для согласования таких условий Евросоюза должны дать свое согласие все 27 членов организации.

Как сообщает Bloomberg в январе, на экспорте нефти Российская Федерация заработала около 13 млрд. долларов. Польша Латвия и Эстония считает, что если бы необходимые ограничения уже были введены, то Россия недополучила бы 650 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове раскрыли планы Кремля по покорению государства. Согласно секретным документам, до 2030 года Москва должна была получить полностью лояльное пророссийское руководство в Молдове.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин уехал в авиазавод в Улан-Удэ, где выступил с большой речью. Во время выступления Путин заявил, что его обманывали последние 8 лет и добавил, что РФ борется за свое существование.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/three-european-nations-push-for-lower-price-on-russian-oil-cap
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