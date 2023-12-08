Три страны ЕС тормозят получение Украиной средств из замороженных активов РФ: подробности

На следующей неделе Еврокомиссия должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от российских активов, замороженных по санкциям в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. В то же время, несколько стран тормозят быстрое получение этих средств Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters", со ссылкой на должностных лиц ЕС и дипломатические источники.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

По информации собеседников, ожидается, что законопроект будет принят 12 декабря, за два дня до окончательного саммита 27 лидеров стран ЕС.

Однако, по данным агентства, Украине не стоит ждать мгновенных хороших новостей о получении средств от замороженных российских активов из-за сомнений трех ключевых стран – Бельгии, Германии и Франции.

ЕС заявляет, что заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и что еще 300 млрд евро средств российского центрального банка обездвижены в ЕС и G7. Около 125 млрд евро из этой суммы находятся у бельгийской компании Euroclear.

По данным агентства, предложение Еврокомиссии на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с этими активами во всех странах ЕС. Для ее принятия необходима единодушная поддержка 27 стран-членов ЕС.

По словам собеседников, данное предложение уточнит юридические обязательства привлеченных учреждений.

Чиновники заявили, ссылаясь на судебные риски, управленческие вопросы и критику Европейского центрального банка, что это предложение не будет содержать прямого предложения перечислить новые поступления от этих активов в бюджет ЕС.

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