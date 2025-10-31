Три страны ЕС ждут жесткого наказания за препятствование Украине: что известно

Еврокомиссия не исключает возможности применения правовых мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии, продолжающих удерживать односторонние ограничения на импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Об этом сообщает Politico.

Заместитель представителя Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что такие ограничения противоречат правилам единого рынка ЕС, запрещающим создавать национальные торговые барьеры.

Издание отмечает, что игнорирование этих правил демонстрирует растущую политическую напряженность в торговых отношениях между ЕС и Украиной, когда отдельные столицы фактически подвергают сомнению позицию Брюсселя, требуя придавать приоритет Киеву перед странами-членами ЕС в выполнении торгового соглашения.

"Мы не видим никаких обоснований для сохранения этих национальных ограничений", – подчеркнул Гилл.

На вопрос о возможности начала юридических процедур против трех государств представитель Комиссии ответил, что "все варианты остаются открытыми".

Вместе с тем, европейские чиновники признали, что вопрос имеет значительный политический подтекст. В частности, возможный иск против Польши может усугубить отношения с правительством Дональда Туска, а действия против Венгрии и Словакии могут быть восприняты как двойные стандарты.

Министерство сельского хозяйства Польши уже заявило, что правительственные ограничения остаются в силе и не отменяются автоматически после вступления в силу нового соглашения ЕС.

Похожую позицию высказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обвинив Брюссель в "чрезмерном внимании интересов Украины".

Словацкий министр Ричард Такач заявил, что гарантии нового соглашения "недостаточно надежны" для защиты национальных производителей, намекнув, что Братислава может пойти по аналогичному пути.

