Єврокомісія не виключає можливості застосування правових заходів щодо Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжують утримувати односторонні обмеження на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Про це повідомляє Politico.

Фото: з відкритих джерел

Заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл зазначив, що такі обмеження суперечать правилам єдиного ринку ЄС, які забороняють створювати національні торговельні бар’єри.

Видання наголошує, що ігнорування цих правил демонструє зростаючу політичну напруженість у торговельних відносинах між ЄС та Україною, коли окремі столиці фактично ставлять під сумнів позицію Брюсселя, вимагаючи надавати пріоритет Києву перед країнами-членами ЄС у виконанні торговельної угоди.

"Ми не бачимо жодних обґрунтувань для збереження цих національних обмежень", – підкреслив Гілл.

На запитання про можливість початку юридичних процедур проти трьох держав, представник Комісії відповів, що "усі варіанти залишаються відкритими".

Водночас європейські чиновники визнали, що питання має значний політичний підтекст. Зокрема, можливий позов проти Польщі може ускладнити відносини з урядом Дональда Туска, а дії проти Угорщини та Словаччини можуть бути сприйняті як подвійні стандарти.

Міністерство сільського господарства Польщі вже заявило, що урядові обмеження залишаються чинними та не скасовуються автоматично після набрання чинності новою угодою ЄС.

Схожу позицію висловив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, звинувативши Брюссель у "надмірній увазі до інтересів України".

Словацький міністр Річард Такач заявив, що гарантії нової угоди "недостатньо надійні" для захисту національних виробників, натякнувши, що Братислава може піти аналогічним шляхом.

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація перебуває у стані затяжного занепаду, і її остаточний розпад — лише питання часу. На думку експерта та викладача Києво-Могилянської бізнес-школи Валерія Пекаря, цей процес може відбутися швидко, як це сталося з Радянським Союзом у 1991 році. Україна, за його словами, має активно підтримувати корінні народи Росії у прагненні до свободи та самовизначення.