Три страны призвали срочно повысить оборонную готовность Европы: подробности

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Кравцев Сергей
Три европейские страны изложили свои приоритеты в рамках новой Европейской оборонно-промышленной стратегии. Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить готовность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Три страны заявили, что стратегия должна улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности вооруженных сил, уменьшить стратегическую зависимость и повысить способность быстро наращивать производство во время кризисов;
Также Эстония, Франция и Польша считают, что стратегия должна поддерживать фундаментальное увеличение в государствах-членах уровня боеприпасов, доступности ключевых систем вооружения и других возможностей во всех областях. Повысить конкурентоспособность ЕС и его государств-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения), в том числе путем устранения узких мест, обеспечения безопасности цепочек поставок и улучшения доступа к финансированию роста. Укреплять сотрудничество и поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах.
Они также предупредили о необходимости достаточного финансирования для достижения амбициозных целей.
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