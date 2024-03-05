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Три страны призвали срочно повысить оборонную готовность Европы: подробности

По информации Guardian, Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить оборонную готовность Европы

сегодня, 12:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Три европейские страны изложили свои приоритеты в рамках новой Европейской оборонно-промышленной стратегии. Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить готовность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Три страны призвали срочно повысить оборонную готовность Европы: подробности

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Мы участвуем в гонке со временем… Мы должны обеспечить, чтобы амбиции Стратегии были соразмерными и подкреплялись конкретными действиями, которые поддерживают нашу боеспособность", — говорится в документе.

Три страны заявили, что стратегия должна улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности вооруженных сил, уменьшить стратегическую зависимость и повысить способность быстро наращивать производство во время кризисов;

Также Эстония, Франция и Польша считают, что стратегия должна поддерживать фундаментальное увеличение в государствах-членах уровня боеприпасов, доступности ключевых систем вооружения и других возможностей во всех областях. Повысить конкурентоспособность ЕС и его государств-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения), в том числе путем устранения узких мест, обеспечения безопасности цепочек поставок и улучшения доступа к финансированию роста. Укреплять сотрудничество и поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах.

Они также предупредили о необходимости достаточного финансирования для достижения амбициозных целей.

"Мы призываем Комиссию представить конкретные варианты финансирования… Недостаточное финансирование сейчас будет означать лишь увеличение расходов в будущем", — говорится в документе.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/mar/05/european-defence-sector-funding-strategy-ukraine-europe-latest-updates
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