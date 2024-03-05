Какие изменения происходят внутри НАТО: нужна ли Украине помощь войск Альянса

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. При этом в самом Альянсе происходят серьезные дискуссии, в том числе о вероятной отправке военнослужащих в Украину. Дают о себе знать и тревожные сигналы, идущие из США. И в ракурсе снижения поддержки Украины. И касательно того, что в случае возвращения Дональда Трампа в президенты, он может либо вывести свою страну из НАТО, либо "забыть" об обещании помогать Европе. О чем говорят процессы, идущие сейчас в НАТО? Какие трансформации может пережить Альянс – и переживет ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Войска НАТО. Фото: из открытых источников

Штатам нужно, чтобы Европа больше вкладывалась в свою безопасность

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет, что НАТО готовится к юбилейному (75-му) саммиту Альянса, который состоится в этом году в Вашингтоне. А все решения, которые принимаются на саммитах, всегда выполняются. И принимаются они, напоминает эксперт, исключительно консенсусом. И даже маленькие страны могут заблокировать решения больших.

"В то же время, большие страны, с учетом ВВП, платят куда более солидные суммы в общий бюджет. И они давно настаивают, что каждый член блока должен тратить на коллективную оборону не менее 2% ВВП. За безопасность надо платить, а не надеяться, что более крупные во всех смыслах государства защитят тебя зонтиком безопасности. Это эволюционный принцип. И сам по себе он правильный. Хоть принять его некоторым – весьма непросто, – отмечает Олег Стариков. – Что касается главного наполнителя бюджета НАТО – США – их интересы всё более смещаются в Тихоокеанский регион. В связи с ростом могущества Китайской Народной Республики (КНР). Об этом было создание AUKUS – трехсторонний оборонный альянс (Австралия, Великобритания и США) в 2021 году. Штаты хотят переместить именно туда свою основную военную мощь. А Европа, чтоб более вкладывалась в свою безопасность".

По словам эксперта, именно КНР, по военным доктринам США, является главным вызовом для Штатов. Более значимым, чем РФ. Потому американцы хотят, чтоб европейцы серьезнее начали противодействовать России. Тогда как США сосредоточатся больше на противостоянии с КНР, акцентирует Олег Стариков.

"Что касается разговоров о вероятном введении войск НАТО в Украину. Альянс принимает решения и консенсусом (а тут консенсуса точно нет), и – согласно внутреннему законодательству страны, которой готово оказать военную помощь. Согласно законам Украины, приглашать сюда иностранные войска может Верховная Рада. Но пока она такого не делала. Три должностных лица у нас могут озвучивать международную политику: президент, премьер, глава МИД. От них также подобных приглашений не звучало", – подчеркивает эксперт.

Вопрос в том, продолжает он, надо ли нам вообще, чтоб сюда зашли войска НАТО?

"Ведь это оказание недоверия ВСУ, – поясняет Олег Стариков. – Да и кому тогда будут подчиняться натовские войска на нашей территории? Мне кажется, мы можем решить тут всё своими силами – за исключением проблемы, которые ранее озвучивались высшим политическим руководством (недостаток сил и средств, что можно решить путем мобилизации, увеличения военно-технической помощи со стороны зарубежных партнеров, наращиванием мощностей своего ВПК). В то же время, вооружения, боеприпасы, консультативная помощь от Альянса нам и так предоставляется".

Происходят тектонические изменения в НАТО

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Альянс меняется, откалываясь (в европейской свой части) от зависимости от США. Если ранее именно Штаты всё решались (была даже такая фраза "позвоните американцам", а те, мол, всё сделают), то теперь ситуация изменилась. Европейцы поняли, в том числе по тому, как политические игры между республиканцами и демократами затормозили помощь Украине, что в сегодняшних реалиях США – ненадежный партнер".

И европейцы, продолжает эксперт, начинают сами укрепляться. На всех фронтах.

"Белый дом это понимает, но ослаблен внутриполитической борьбой. И сделать ничего не может", – констатирует Иван Ступак.

Тем временем, отмечает он, Франция и Германия начинают всё более явно становится лидерами ЕС не только в экономическом плане, но и в военном, в геополитическом.

"Проводятся всё более мощные учения Альянса в Европе, слаживание войск, рост ВПК. Польша вооружается очень мощно. И хочет сидеть за одним столом, на равных, с Германией, Францией, Италией, Великобританией. Происходят тектонические изменения в НАТО", – уверен эксперт.

НАТО меняется, укрепляется

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль обращает внимание, что масштабные учения НАТО не просто так посвящены обороне границ.

"РФ угрожает не только Альянсу, но и всему миру. На примере российского нападения на Украины для других стран стало ясно, что следует заботиться о безопасности своих границ, укреплять обороноспособность", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, заявления руководства Франции о рассмотрении варианта отправки войск в Украину пока лишь сигнал. Решение еще не принято. Но то, что на уровне стран НАТО уже делаются такие заявления – важно, уверен Катерина Коваль.

"НАТО меняется, укрепляется, – отмечает она. – Уверена, что США продолжат быть лидерами и там, и в целом. Верим в продолжение помощи от США – Украине. Потому что это не просто о помощи нам, но и о поддержке глобальной безопасности (в том числе в рамках противостояния демократического и авторитарного миров), которая обязательно обновится после этой войны. В том числе, чтоб предотвратить подобные агрессии в будущем".

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