Трио Шольц, Макрон и Драги уже в Киеве: какая цель их визита – к чему могут склонять Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги впервые после открытого российского вторжения (с 24 февраля 2022-го) прибыли в Украину. Чего ожидать от этого визита? Есть ли вероятность, что после него и после не самого прорывного Рамштайна-3 – Украину начнут склонять к переговорам с Россией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Шольц, Макрон и Драги. Фото: из открытых источников

Визит Шольца, Макрона и Драги – срочное решение, некий форс-мажор

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова предполагает, что визит континентальной тройки может нести некую вариативность.

"Ясности будет больше чуть позднее, после завершения всех встреч, переговоров и саммитов. Ведь после Рамштайна-3 (встреча глав минобороны более 40 стран, помогающих Украине в противодействии российской агрессии, состоялась 15 июня в Брюсселе) нас ожидают в этом месяце еще саммиты ЕС, НАТО и Большой семерки (G7)", – напоминает аналитик.

Нынешний визит лидеров Германии, Франции и Италии пока явно не ультиматум, считает Александра Решмедилова.

"Если бы ещё приехали британский премьер Джонсон с американским президентом Байденом – тогда выглядело бы, что есть на руках уже некое решение. А Шольц, Макрон и Драги находятся пока в процессе принятия решения. Хоть этот визит – срочное решение, некий форс-мажор. Их подталкивает энергетика, экономика, продовольственная безопасность, бензин, зерно и другие актуальные вопросы. Потери, прибыль и интересы заставляют европейских лидеров быть более решительными", – поясняет аналитик.

Александра Решмедилова акцентирует, что Макрон находится в ожидании второго тура парламентских выборов (19 июня) и нового премьера. Это ограничивает его манёвренность.

"У Шольца и Драги тоже есть свои внутренние сложности. Поэтому этот визит стоит воспринимать не как визит-результат, а как визит — промежуточная ступень", – резюмирует эксперт.

Цель визита европейских лидеров – попытка убедить украинского президента, что "плохой мир лучше хорошей войны"

По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, от визита премьера Италии, президента Франции и канцлера Германии вряд ли можно ждать какого-то прорыва.

"Более того, – продолжает она, – есть опасения, что они приехали в Киев с намерениями давления на президента Украины, завернутыми в обертку миротворческой миссии, цена которой — территориальные уступки и прекращение войны любой ценой. "Старая Европа", связанная с Россией многолетними экономическими проектами, оказалась в очень неудобном положении. С одной стороны, неожиданно затянувшаяся война в Украине обернулась внутренними социально-экономическими проблемами в Европе. Рост цен, инфляция и миграционный кризис всё отчетливее вызывают недовольство у европейского населения. Электоральных балов правящим партиям и лидерам это не добавляет. С другой стороны, начавшееся перераспределение сфер влияния в Евросоюзе складывается не в пользу Франции, Германии и Италии".

Поэтому, поясняет политолог, лидеры этих стран крайне заинтересованы в сохранении статус-кво, замораживании конфликта в Украине и постепенном возобновлении отношений с РФ.

"Вот не выгодна им победа Украины. И сильная Украина в европейской конфигурации им тоже не нужна, – считает Анна Малкина. – Поэтому цель визита – не дальнейшая военная помощь Украине, не помощь в решении гуманитарных вопросов, не вывоз зерна, а попытка убедить украинского президента, что "плохой мир лучше хорошей войны". Пойдёт ли на это президент Зеленский? Думаю, на данном этапе нет. Сегодня позиция Украины хоть и не такая сильная, как хотелось бы, но аргументов в пользу продолжения коллективного давления на страну-агрессора, нарушившую всю систему коллективной безопасности, достаточно".

Если Украина хочет помощи, то должна быть требовательна, но не оскорблять партнеров

Политический эксперт Павел Нусс считает, что во время визита европейских лидеров в Киев речь пойдет о военной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

"Сейчас важно уменьшить уровень критики стран Европы, которая в последнее время стала особенно популярной среди представителей украинской власти. Та же Германия изменила свои взгляды и уже приступила к предоставлению тяжелых вооружений – это желание нужно поддержать, а не погасить. Если Украина хочет помощи, то должна быть требовательной, но не оскорбляющей партнеров.Не нужно смещать вины – в этой войне виноват Владимир Путин, но никак не Олаф Шольц.Более того Германия, отказавшись от российской нефти и газа, пошла на существенные убытки для каждой семьи и для экономики страны ", – отметил эксперт.

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