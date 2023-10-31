logo

BTC/USD

34326.12

ETH/USD

1799.85

LTC/USD

69.57

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Тройка стран ЕС, которые значительно нарастили импорт российского газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Тройка стран ЕС, которые значительно нарастили импорт российского газа

Испания, Бельгия и Франция значительно нарастили импорт российского сжиженного газа - отчет

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С января по сентябрь 2023 г. Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года. Больше всего превзошли в этом деле такие страны, как Испания, Бельгия и Франция. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Тройка стран ЕС, которые значительно нарастили импорт российского газа

Импорт сжиженного природного газа (СПГ)

Отмечается, Испания и Бельгия удвоили импорт СПГ из России за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как во Франции импорт российского СПГ вырос на 40%.


Примерно 27% импортируемого Испанией СПГ за этот период поступило из России, а Бельгия еще больше полагалась на Россию, получив 37% своего СПГ. Франция, со своей стороны, получала 15 процентов своего СПГ из России.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС пообещал сократить зависимость от российского ископаемого топлива, но быстро столкнулся с беспокойством, что он заменяет одну форму загрязнения другой.

Новые данные показывают, что европейские страны продолжают расширять инфраструктуру СПГ, даже несмотря на то, что спрос на СПГ и газ, как ожидается, снизится.

Европа увеличила свои мощности по приему СПГ: с начала 2022 года введено в эксплуатацию шесть новых СПГ-терминалов.

А планы по новым регазификационным СПГ-терминалам должны довести европейские мощности по приему СПГ до 406 млрд кубометров.

Однако, по прогнозам института, спрос на СПГ не превысит 150 млрд кубометров в 2030 году, что свидетельствует о потенциальном профиците.

"Снижение спроса на газ ставит под сомнение тезис о том, что Европе нужно больше СПГ-инфраструктуры для достижения целей энергетической безопасности. Данные показывают, что это не так", – сказала Ана Мария Яллер-Макаревич, энергетический аналитик IEEFA.

"Страны Европы рискуют обменять зависимость от российских трубопроводов на избыточную систему СПГ, которая еще больше подвергает континент волатильности цен", – добавила она.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://euobserver.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!