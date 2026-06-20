Туск резко поддержал Мадяра в важном вопросе относительно Украины: озвучено жесткое заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в Брюсселе подтвердил, что на заседании Европейского совета он поддержал позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадяра относительно отсутствия в итоговом документе формулировки об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз.

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Туск объяснил, что Мадяр на саммите аргументировал свою позицию внутриполитическими обстоятельствами в Венгрии и необходимостью осторожного подхода к расширению ЕС.

"Я и так разблокировал вопросы Украины". Это действительно исторический поворот, учитывая ситуацию в его стране", — отметил польский премьер, добавив, что такая позиция не означает резкого изменения отношения венгерской стороны к Украине.

По словам главы польского правительства, участники саммита согласились с тем, что Украина, а также страны Западных Балкан и Молдова должны сохранять четкую европейскую перспективу. В то же время, процесс вступления должен происходить исключительно на основе установленных критериев и процедур.

"Если мы признали, что Украина, страны Западных Балкан и Молдова должны иметь четкую перспективу членства в Европейском Союзе, этот процесс должен основываться на объективных критериях", — подчеркнул Туск, подчеркнув необходимость выполнения всех требований кандидатами.

Он также отметил, что включение в документы дополнительных формулировок об ускорении вступления не имеет практической пользы.

"Это напоминает энтузиазм, который не подкреплен реальными возможностями", — сказал польский премьер.

Туск напомнил, что поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако подчеркнул, что правила евроинтеграции должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов, без исключений или упрощенных подходов.

Портал "Комментарии" уже писал, что Совет Безопасности ООН проведет заседание вечером 22 июня по инициативе Украины в ответ на очередной массированный российский обстрел. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, уточнив, что начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.