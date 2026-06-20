Туск різко підтримав Мадяра у важливому питанні щодо України: озвучено жорстку заяву

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Брюсселі підтвердив, що на засіданні Європейської ради він підтримав позицію прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо відсутності в підсумковому документі формулювання про прискорений вступ України до Європейського Союзу.

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Туск пояснив, що Мадяр на саміті аргументував свою позицію внутрішньополітичними обставинами в Угорщині та необхідністю обережного підходу до теми розширення ЄС.

"Я і так розблокував питання України". Це справді історичний поворот з огляду на ситуацію в його країні", — зазначив польський прем’єр, додавши, що така позиція не означає різкої зміни ставлення угорської сторони до України.

За словами глави польського уряду, учасники саміту погодилися з тим, що Україна, а також країни Західних Балкан і Молдова повинні зберігати чітку європейську перспективу. Водночас процес вступу має відбуватися виключно на основі встановлених критеріїв і процедур.

"Якщо ми визнали, що Україна, країни Західних Балкан і Молдова повинні мати чітку перспективу членства в Європейському Союзі, то цей процес має ґрунтуватися на об’єктивних критеріях", — наголосив Туск, підкресливши необхідність виконання всіх вимог кандидатами.

Він також зазначив, що включення до документів додаткових формулювань про прискорення вступу не має практичної користі.

"Це дещо нагадує ентузіазм, який не підкріплений реальними можливостями", — сказав польський прем’єр.

Туск нагадав, що підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, однак наголосив: правила євроінтеграції мають бути однаковими для всіх країн-кандидатів, без винятків чи спрощених підходів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Рада Безпеки ООН проведе засідання ввечері 22 червня з ініціативи України у відповідь на черговий масований російський обстріл. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, уточнивши, що початок заплановано на 22:00 за київським часом.