У берегов Грузии лодку с украинцами взяли на абордаж

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Ольга Чародий
На частной лодке двое украинцев и один житель Грузии пытались переплыть Черное
море. В нейтральных водах Черного моря их задержали грузинские пограничники. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как пишет "Украина 24", мужчины пытались пересечь границу Грузии, судно пограничники даже брали на абордаж. Как стало известно, украинцев зовут Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, а жителя Грузии — Михаил Батурин. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Хотя судья и признал необоснованность обвинения, однако несколько месяцев мужчины проведут в СИЗО Грузии. На данный момент они находятся на карантине. Как заявила адвокат задержанных, оснований для содержаний мужчин в СИЗО у правоохранителей нет.
Ранее "Комментарии" сообщали, по меньшей мере два человека пропали без вести время
затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Спасли 32 потерпевших, как стало известно в среду, 2 декабря. Об этом пишет Le Figaro со
ссылкой на Береговую охрану Греции.
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