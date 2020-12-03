У берегов Грузии лодку с украинцами взяли на абордаж

На частной лодке двое украинцев и один житель Грузии пытались переплыть Черное море. В нейтральных водах Черного моря их задержали грузинские пограничники. Фото из открытых источников

Как пишет "Украина 24", мужчины пытались пересечь границу Грузии, судно пограничники даже брали на абордаж. Как стало известно, украинцев зовут Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, а жителя Грузии — Михаил Батурин. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Хотя судья и признал необоснованность обвинения, однако несколько месяцев мужчины проведут в СИЗО Грузии. На данный момент они находятся на карантине. Как заявила адвокат задержанных, оснований для содержаний мужчин в СИЗО у правоохранителей нет.

"Они использовали право на мирное плавание", - заявила адвокат.

Ранее "Комментарии" сообщали, по меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Спасли 32 потерпевших, как стало известно в среду, 2 декабря. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Береговую охрану Греции.



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