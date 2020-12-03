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Главная Новости Мир ЕС У берегов Грузии лодку с украинцами взяли на абордаж
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У берегов Грузии лодку с украинцами взяли на абордаж

Ближайшие 2 месяца задержанные проведут в СИЗО. Теперь украинцы находятся на карантине.

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий

На частной лодке двое украинцев и  один житель Грузии пытались переплыть Черное море. В нейтральных водах Черного моря их задержали грузинские пограничники.

У берегов Грузии лодку с украинцами взяли на абордаж

Фото из открытых источников

Как пишет "Украина 24", мужчины пытались пересечь  границу Грузии, судно пограничники даже брали на абордаж. Как стало известно, украинцев зовут Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, а жителя Грузии — Михаил Батурин. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Хотя судья и признал необоснованность обвинения, однако несколько месяцев мужчины проведут в СИЗО Грузии. На данный момент  они  находятся  на карантине. Как заявила адвокат  задержанных, оснований для содержаний мужчин в СИЗО  у  правоохранителей нет.

"Они использовали право на мирное плавание", -  заявила адвокат.

Ранее "Комментарии" сообщали, по меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Спасли 32 потерпевших, как стало известно в среду, 2 декабря. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Береговую охрану Греции.  


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/
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