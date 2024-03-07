У Чехии и Словакии серьёзные разногласия: при чем здесь война РФ против Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на решение Чехии поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Aktuality".

Чехия и Словакия. Фото из открытых источников

Словацкий премьер считает, что Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией. По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну РФ против Украины.

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику", – добавил премьер-министр.

Фицо заявил, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, и "мы не будем обременять наши политические отношения различными мировоззрениями, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".

Отметим, премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы, так как Прага не считает их целесообразными из-за "значительных разногласий".

Чехия и новое правительство Словакии имеют разногласия во внешнеполитических вопросах, в частности относительно войны в Украине. К примеру, во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов".

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