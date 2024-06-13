У дипломатов РФ могут возникнуть новые проблемы: что предлагают в ЕС

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Кравцев Сергей
Восемь министров иностранных дел призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку. Предлагается ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Главы внешнеполитических ведомств отметили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", и хотя высылка была важна, угроза сохраняется.
Письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.
Читайте также на портале "Комментарии" — страны G7 и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые помогают обходить санкции финансовой системе России. Об этом сообщило информагентство "Bloomberg", со ссылкой на информированных собеседников.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы.
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