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У дипломатов РФ могут возникнуть новые проблемы: что предлагают в ЕС

По информации Reuters, часть стран ЕС предлагает ограничить передвижение дипломатов РФ

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Восемь министров иностранных дел призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку. Предлагается ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

У дипломатов РФ могут возникнуть новые проблемы: что предлагают в ЕС

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном принимающем государстве, по всей Шенгенской зоне облегчает вредоносную деятельность", — говорится в письме главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю от 11 июня, с которым ознакомилось издание", — заявили министры.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", и хотя высылка была важна, угроза сохраняется.

"Мы считаем, что ЕС должен строго следовать принципу взаимности и ограничить передвижение членов российских дипмиссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации. Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов", – заявили министры.

Письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны G7 и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые помогают обходить санкции финансовой системе России. Об этом сообщило информагентство "Bloomberg", со ссылкой на информированных собеседников.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы.



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