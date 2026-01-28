У ЕС возник новый серьезный раскол через Украину: причина спора поражает

Европейский Союз принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро через механизм совместных заимствований. Однако распределение финансовых обязательств между государствами-членами блока уже стало предметом дискуссий и споров.

Украина и ЕС. Фото: 24 Канал

Германия предложила привязать расходы по будущей ссуде к объемам двусторонней помощи, которую страны ЕС уже предоставили Киеву. Такой подход позволяет отметить тех доноров, которые оказали наибольшую поддержку. Для Берлина это особенно выгодно, ведь с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия предоставила Украине самую большую финансовую помощь среди всех членов ЕС.

В то же время, предложенное правило может вызвать недовольство у государств с менее щедрой помощью, таких как Франция и Италия. Их вклад в двустороннюю помощь Украине значительно меньше немецкого: Германия предоставила около 25 миллиардов евро, Франция – 7,5 миллиарда, а Италия – всего 2,7 миллиарда. Эти данные приводит Кильский институт, отслеживающий финансовую поддержку Украины.

По словам дипломатов, изменения в правила распределения кредита могут стимулировать страны ЕС увеличивать двустороннюю помощь Украине, что согласуется с общей стратегией Союза по поддержке Киева. Такие механизмы позволяют совмещать коллективную финансовую ответственность с поощрением активной индивидуальной поддержки государств-членов.

Ожидается, что детали распределения расходов по новому кредиту будут обсуждены на встрече послов ЕС в Брюсселе уже в среду, 28 января, что может стать решающим моментом в определении формулы помощи Украине.

