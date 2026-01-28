У ЄС виник новий серйозний розкол через Україну: причина суперечки вражає

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро через механізм спільних запозичень. Проте розподіл фінансових зобов’язань між державами-членами блоку вже став предметом дискусій і суперечок.

Україна і ЄС. Фото: 24 Канал

Німеччина запропонувала прив’язати витрати з майбутньої позики до обсягів двосторонньої допомоги, яку країни ЄС уже надали Києву. Такий підхід дозволяє відзначити тих донорів, які надали найбільшу підтримку. Для Берліна це особливо вигідно, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина надала Україні найбільшу фінансову допомогу серед усіх членів ЄС.

Водночас запропоноване правило може викликати незадоволення у держав із менш щедрою допомогою, таких як Франція та Італія. Їхній внесок у двосторонню допомогу Україні значно менший за німецький: Німеччина надала близько 25 мільярдів євро, Франція – 7,5 мільярда, а Італія – лише 2,7 мільярда. Ці дані наводить Кільський інститут, що відстежує фінансову підтримку України.

За словами дипломатів, зміни до правил розподілу кредиту можуть стимулювати країни ЄС збільшувати двосторонню допомогу Україні, що узгоджується із загальною стратегією Союзу щодо підтримки Києва. Такі механізми дозволяють поєднувати колективну фінансову відповідальність із заохоченням активної індивідуальної підтримки держав-членів.

Очікується, що деталі розподілу витрат за новим кредитом обговорять на зустрічі послів ЄС у Брюсселі вже у середу, 28 січня, що може стати вирішальним моментом у визначенні формули допомоги Україні.

Як вже писали "Коментарі", у контексті перемовин України з Росією можливі домовленості навіть без кардинальних поступок однієї зі сторін, переконаний колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. Він підкреслює, що для ефективних переговорів потрібні не декларації чи обіцянки, а реальні, відчутні аргументи, які змушують Кремль рахуватися з українською позицією.