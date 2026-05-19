logo

BTC/USD

76867

ETH/USD

2134.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС У Фицо готовят окончательный удар по кошельку Кремля: это решение окончательно унизит Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

У Фицо готовят окончательный удар по кошельку Кремля: это решение окончательно унизит Путина

Европейский Союз одобрил план, согласно которому до 1 ноября 2027 года должен быть полностью прекращен импорт российского газа.

19 мая 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Правительство Словакии планирует перейти к долгосрочному энергетическому партнерству с Азербайджаном, рассматривая возможность подписания контракта на поставку природного газа минимум на десять лет. Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

У Фицо готовят окончательный удар по кошельку Кремля: это решение окончательно унизит Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, Братислава делает ставку на диверсификацию источников энергоснабжения, постепенно снижая зависимость от традиционных маршрутов и поставщиков. Тараба подчеркнул, что Азербайджан рассматривается как стабильный и надежный партнёр в сфере энергетики.

"Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером", – отметил он.

В то же время, стороны еще согласовывают технические детали будущего соглашения. В частности, продолжаются обсуждения маршрутов транспортировки газа в Центральную Европу, возможности использования существующих трубопроводных систем и объемов поставок.

Ранее руководитель словацкого энергетического оператора Slovensky Plynarensky Priemysl (SPP) Мартин Хуска сообщал, что страна активно ищет альтернативных поставщиков в связи с решением ЕС о постепенном отказе от российских энергоносителей, принятом после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Он также подтвердил, что ведутся переговоры с азербайджанской государственной компанией SOCAR о возможных долгосрочных контрактах. В 2024 году Азербайджан уже начал пилотные поставки газа в Словакию, что стало первым шагом к более широкому сотрудничеству.

В настоящее время Словакия остается среди немногих стран Европейского Союза, продолжающих импорт российских энергоносителей. В частности, нефть поступает по трубопроводу "Дружба", а газ — через систему "Турецкий поток", которая обходит территорию Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что круговая Рада резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил мнение, что попытки России привлечь Беларусь к войне против Украины носят характер политического давления и шантажа. По его убеждению, после частичного ослабления санкций США в отношении Минска ситуация в регионе стала более сложной, однако это не изменяет базовые ограничения для военного использования белорусской территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости