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У мужчин в Европе могут быть проблемы: массово проверяют паспорта и "Резерв+"

Защита до 2028 года, но с проверкой «Резерв+»: как изменились требования европейских стран для беженцев

6 августа 2026, 12:44
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Недилько Ксения

Страны Европейского Союза скорректировали условия предоставления статуса временной защиты для украинских граждан, прописав отдельные требования для лиц, военнообязанных. Соответствующее постановление уже обнародовано в Официальном журнале ЕС .

У мужчин в Европе могут быть проблемы: массово проверяют паспорта и "Резерв+"

Мужчины за границей. Иллюстративное фото

Это нововведение утвердили европейские лидеры, одновременно пролонгировав действие спецстатуса для беглецов от войны до 4 марта 2028 года. Однако мужчин, успевших оформить документы раньше, эти ограничения не коснутся.

По базовым правилам право на убежище возникает автоматически после фиксации Советом ЕС факта массового перемещения граждан.

"Хотя для эффективного учета и администрирования каждая страна может внедрять собственные процедуры, — отмечается в документе, — ключевой задачей защиты остается максимальное упрощение всех процессов и сведение бюрократии до минимума".

Именно поэтому европейские миграционные службы теперь будут тщательнее контролировать, законно ли человек пересек границу Украины и решил ли он вопрос с военным учетом на родине.

Официальным свидетельством легального выезда будет отметка в загранпаспорте или сам факт прохождения пограничного контроля во время покидания территории Украины.

Если подтвердить законность пересечения границы не удается, процедура оформления статуса в ЕС усложняется.

"В таких ситуациях заявитель должен предоставить официальные бумажные или цифровые документы, – объясняют в решении европейские чиновники, – например, актуальные данные из мобильного приложения "Резерв+", доказывающие выполнение воинской обязанности или наличие отсрочки".

По новым правилам, обязанность собирать и предоставлять эти доказательства европейским институтам полностью возлагается на самого человека, претендующего на получение защиты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов предлагает удвоить страховой стаж работникам в прифронтовых зонах.



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