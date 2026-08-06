У чоловіків в Європі можуть бути проблеми: масово перевіряють паспорти та "Резерв+"

Країни Європейського Союзу скоригували умови надання статусу тимчасового захисту для українських громадян, прописавши окремі вимоги для осіб, які є військовозобов'язаними. Відповідну постанову вже оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Чоловіки за кордоном. Ілюстративне фото

Це нововведення затвердили європейські лідери, одночасно пролонгувавши дію спецстатусу для втікачів від війни до 4 березня 2028 року. Проте чоловіків, які встигли оформити документи раніше, ці обмеження не торкнуться.

За базовими правилами, право на притулок виникає автоматично після фіксації Радою ЄС факту масового переміщення громадян.

"Хоча задля ефективного обліку та адміністрування кожна країна може впроваджувати власні процедури, — зазначається у документі, — ключовим завданням захисту залишається максимальне спрощення всіх процесів та зведення бюрократії до мінімуму".

Саме тому європейські міграційні служби відтепер ретельніше контролюватимуть, чи законно людина перетнула кордон України та чи вирішила вона питання з військовим обліком на батьківщині.

Офіційним свідченням легального виїзду вважатиметься відмітка у закордонному паспорті або сам факт проходження прикордонного контролю під час залишення території України.

Якщо ж підтвердити законність перетину межі не вдається, процедура оформлення статусу в ЄС ускладнюється.

"У таких ситуаціях заявник має надати офіційні паперові або цифрові документи, — пояснюють у рішенні європейські посадовці, — наприклад, актуальні дані з мобільного застосунку "Резерв+", які доводять виконання військового обов'язку чи наявність відстрочки".

За новими правилами, обов'язок збирати та надавати ці докази європейським інституціям повністю покладається на саму особу, яка претендує на отримання захисту.

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