У Орбана начали еще жестче угрожать Украине: новый ультиматум перешел все границы

Пока Украина не возобновила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", Венгрия будет блокировать предоставление Киеву кредита ЕС в размере 90 млрд евро, а также принятие 20-го пакета санкций против России. Об этом во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам Сийярто, его страна не поддержит финансовую помощь Украине, пока не будет возобновлен транзит нефти через "Дружбу".

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставлением Украине 90 млрд евро)", – подчеркнул министр.

Он также обвинил украинскую сторону в задержке возобновления поставок.

"Украинцы насмехаются над венграм и не возобновляют транспортировку нефти по политическим причинам", — добавил венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что в текущей ситуации нельзя рассматривать ни голосование за кредит для Украины, ни за другую финансовую поддержку, ни за очередной пакет санкций.

"Пока эта ситуация продолжается, не может обсуждаться ни голосование за 90 млрд евро для Украины, ни голосование за любую другую финансовую поддержку Украины, ни 20 пакет санкций", — сказал дипломат.

Министр добавил, что нефтепровод физически и технически готов к работе.



"Нефтепровод 'Дружба' физически и технически готов к возобновлению транспортировки. Нет никаких технических проблем", — подчеркнул Сийярто.

