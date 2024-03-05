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У Орбана отвергли возможность встречи с Зеленским и выставили Украине ультиматум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского невозможна, и она не состоится до тех пор, пока Киев не выполнит требования Будапешта

сегодня, 18:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Петер Сийярто, встреча на самом высоком уровне не состоится из-за позиции Украины, которая якобы не хочет "возвращать права" венгерскому национальному сообществу.

У Орбана отвергли возможность встречи с Зеленским и выставили Украине ультиматум

Петер Сийярто

Как подчеркнул министр, Венгрия получила документ от правительства Украины о правах меньшинств. Однако, как заявил Сийярто, он якобы не содержит ни одного прогресса в вопросе так называемого "восстановления прав" венгров в Закарпатской области.

"Пока в Украине не будет создано законодательство, необходимое для восстановления прав венгерской национальной общины, – условия для встречи на высшем уровне просто не могут быть выполнены",
– заявил Сийярто.

Венгерский министр выразил надежду, что украинская сторона в будущем все же сможет "показать прогресс" в этом вопросе.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что буквально накануне Сийярто заявил о том, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном не состоится, потому что для этого нужно выполнить "некоторые предварительные условия". По его словам, эти условия пока не выполнены. При этом Сийярто не сказал, о каких именно условиях идет речь.

Вместе с тем, известно, что в конце января Петер Сийярто побывал с визитом в Украину, где встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Во время посещения Украины Сийярто заявлял, что для встречи между Зеленским и Орбаном должен пройти "длинный путь". По словам венгерского политика, это произойдет, когда Украина выполнит условия Венгрии.

При этом известно, что Венгрия во время полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает собственно РФ. Отдельные военные и политологи отмечали, что якобы российский диктатор Владимир Путин пообещал Орбану в благодарность отдать Закарпатье.





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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:03

Чудово! Корумпованим Божим нацистам не варто потакати. Вони скоро втратять доступ до Чорного моря і Дунаю тому, що Росія зробить все, щоб убезпечити і взяти під контроль цей регіон. Ще і бонус отримає: перекриє контрабанду зерновим мафіозі; Молдову з Приднестровям; або і котел зовсім замкне. Тоді у Бандерівців буде зовсім обмежені варіанти: Польша Словакия Угорщина, а вони з усіма пересварились. Погано, що Світ і Молдову втратить.


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