У Путина назвали кандидатуру на переговорщика от ЕС по поводу войны в Украине: Каллас ответила

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас резко отреагировала на заявление Владимира Путина, который предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного переговорщика от ЕС в вопросе завершения войны против Украины. В Брюсселе такую идею назвали неприемлемой из-за многолетних связей Шредера с российскими государственными компаниями.

Герхард Шредер. Фото: dpa

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 11 мая Каллас отреагировала на кандидатуру Шредера как переговорщика ЕС с Путиным.

"Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Так что понятно, почему Путин хочет, чтобы это было именно это лицо — чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола", — сказала Каллас.

По ее словам, "было бы не очень мудро", если бы ЕС позволил Путину самому выбирать для себя переговорщика.

Заявление Каллас стало ответом на слова Путина о том, что Россия готова видеть переговорщиком от ЕС любого политика, "не наговорившего гадости" о Москве. При этом российский лидер отдельно выделил именно Герхарда Шредера.

82-летний Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах и после завершения политической карьеры сотрудничал с российскими энергетическими компаниями, в том числе связанными с "Газпромом". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно подвергался критике из-за нежелания публично дистанцироваться от Кремля.

