У Путіна назвали кандидатуру на переговорника від ЄС щодо війни в Україні: Каллас відповіла

Slava Kot
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас різко відреагувала на заяву Володимира Путіна, який запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого переговорника від ЄС у питанні завершення війни проти України. У Брюсселі таку ідею назвали неприйнятною через багаторічні зв’язки Шредера з російськими державними компаніями.
Герхард Шредер. Фото: dpa
Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 11 травня Каллас відреагувала на кандидатуру Шредера, як перемовника ЄС з Путіним.
За її словами, "було б не дуже мудро", якби ЄС дозволив Путіну самому вибирати для себе переговорника.
Заява Каллас стала відповіддю на слова Путіна про те, що Росія готова бачити переговорником від ЄС будь-якого політика, який "не наговорив гидоти" про Москву. При цьому російський лідер окремо виділив саме Герхарда Шредера.
82-річний Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках і після завершення політичної кар’єри співпрацював з російськими енергетичними компаніями, зокрема пов’язаними з "Газпромом". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово потрапляв під критику через небажання публічно дистанціюватися від Кремля.
