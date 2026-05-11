У Путіна назвали кандидатуру на переговорника від ЄС щодо війни в Україні: Каллас відповіла

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас різко відреагувала на заяву Володимира Путіна, який запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого переговорника від ЄС у питанні завершення війни проти України. У Брюсселі таку ідею назвали неприйнятною через багаторічні зв’язки Шредера з російськими державними компаніями.

Герхард Шредер. Фото: dpa

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 11 травня Каллас відреагувала на кандидатуру Шредера, як перемовника ЄС з Путіним.

"Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа – щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу", – сказала Каллас.

За її словами, "було б не дуже мудро", якби ЄС дозволив Путіну самому вибирати для себе переговорника.

Заява Каллас стала відповіддю на слова Путіна про те, що Росія готова бачити переговорником від ЄС будь-якого політика, який "не наговорив гидоти" про Москву. При цьому російський лідер окремо виділив саме Герхарда Шредера.

82-річний Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках і після завершення політичної кар’єри співпрацював з російськими енергетичними компаніями, зокрема пов’язаними з "Газпромом". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово потрапляв під критику через небажання публічно дистанціюватися від Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем'єр Словаччини Фіцо озвучив відповідь Путіна на пропозицію Зеленського. У Москві назвали умову для переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Путін заговорив про завершення війни в Україні.