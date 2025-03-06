У Путина не скрывают своей радости: какое решение вновь отложила Еврокомиссия

Еврокомиссия отложила объявление плана по отказу ЕС от российских энергоресурсов. Это уже второй раз, когда Еврокомиссия переносит презентацию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал изданию, что работа над дорожной картой по уменьшению зависимости от российских энергоносителей продолжается. Но, по его словам, план не будет представлен в этом месяце.

"Мы все еще движемся вперед с дорожной картой, она готовится, но сроки изменились на фоне последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время", — сказал источник "Politico".

Отмечается, что ЕС также ведет переговоры с США, в частности, по увеличению импорта американского газа. При этом двусторонние переговоры между США и Россией породили неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил в ноябре прошлого года, что представит план отказа от российских энергоресурсов в течение первых ста дней пребывания в должности. Этот срок уже дважды переносился.

Сначала презентация плана была запланирована на февраль, после этого ее перенесли на 26 марта. Сейчас дата объявления плана неизвестна.

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