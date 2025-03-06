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У Путина не скрывают своей радости: какое решение вновь отложила Еврокомиссия

Еврокомиссия во второй раз отложила объявление плана по отказу от топлива РФ

сегодня, 11:51
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Кравцев Сергей

Еврокомиссия отложила объявление плана по отказу ЕС от российских энергоресурсов. Это уже второй раз, когда Еврокомиссия переносит презентацию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

У Путина не скрывают своей радости: какое решение вновь отложила Еврокомиссия

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал изданию, что работа над дорожной картой по уменьшению зависимости от российских энергоносителей продолжается. Но, по его словам, план не будет представлен в этом месяце.

"Мы все еще движемся вперед с дорожной картой, она готовится, но сроки изменились на фоне последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время", — сказал источник "Politico".

Отмечается, что ЕС также ведет переговоры с США, в частности, по увеличению импорта американского газа. При этом двусторонние переговоры между США и Россией породили неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил в ноябре прошлого года, что представит план отказа от российских энергоресурсов в течение первых ста дней пребывания в должности. Этот срок уже дважды переносился.

Сначала презентация плана была запланирована на февраль, после этого ее перенесли на 26 марта. Сейчас дата объявления плана неизвестна.

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