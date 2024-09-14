Власти Молдовы могут запретить деятельность Православной церкви Молдовы, которая является самоуправляющейся частью Русской православной церкви.

В Молдове планируют запретить РПЦ. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, об этом сообщил депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя. По его словам, после 20 октября, когда состоятся президентские выборы и референдум о евроинтеграции, Майя Санду, победив, как считает парламентарий, на выборах может "продолжить украинский сценарий". Цирдя отметил, что Санду уже повторила многие шаги Украины, включая ограничения для русского языка, и предположил, что следующим действием может стать запрет Молдавской православной церкви.

Как известно, в конце августа депутат правящей партии PAS Василий Шоймару заявил, что этой осенью в республике может быть запрещено "российское православие". "Я верю, что проблема митрополии будет решена этой осенью", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии серьезно", — сказал Джон Кирби.