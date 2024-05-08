Во время торжественных мероприятий по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе президент Словакии Петер Пеллигрини поблагодарил Красную армию за освобождение его страны. В частности, он заявил, что отвергает какие-либо попытки "исказить историческую правду" и добавил, что не будет замачивать заслуги Красной армии.

Петер Пеллегрини

При этом Пеллигрини подчеркнул, что Европа долгое время жила без войны, поэтому состоялся процесс "девальвации" самого мира, воспринимаемого как что-то, что должно будет само собой.

Впрочем, по словам президента Словакии, такие мнения оказались ошибочными, и это доказывает война в Украине. По его словам, готовятся планы военных конфликтов, а дипломатия молчит.

"Давайте говорить о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как крайнее средство",

– заявил Пеллигрини.

Кроме того, он заявил, что Братислава готова принимать такой мирный саммит по решению проблем войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие страны, в том числе Турция, Бразилия, Китай и другие, предлагали организовать так называемые мирные переговоры между Украиной и Россией. Впрочем, Украина отказывается говорить с РФ до тех пор, пока ее войска не уйдут из Украины. Хотя в последнее время риторика Киева стала более сдержанной. В Офисе президента уже допускается проведение переговоров с РФ после Глобального саммита мира.

Хотя известно, что Россия категорически не воспринимает этот саммит и формулу мира Владимира Зеленского, потому что не предусматривает "реалий на земле". Как заявил Сергей Лавров , РФ будет участвовать в переговорах только "на основе реалий".