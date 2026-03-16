logo

BTC/USD

73264

ETH/USD

2260.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС У венгров окончательно лопнуло терпение: Орбана в Будапеште ждал жесткий "холодный душ"
commentss НОВОСТИ Все новости

У венгров окончательно лопнуло терпение: Орбана в Будапеште ждал жесткий "холодный душ"

В Будапеште за месяц до выборов тысячи поклонников Мадяра и партий "Тиса" и "Фидес" вышли на митинг в центре города

16 марта 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

За месяц до выборов в Венгрии Будапешт стал центром масштабных протестов, в которых приняли участие сторонники партий Тиса и Фидес. По словам Виктора Орбана, это предвыборное собрание было самым большим за всю историю его политической карьеры. Премьер-министр продолжает строить свою кампанию по теме войны в Украине, позиционируя себя как "стабильный и безопасный выбор" в период военного напряжения, отмечает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Тысячи сторонников оппозиционного политика Петера Мадяра вышли на центральные площади Будапешта, демонстрируя поддержку его курсу. Орбан попытался представить выборы как выбор между миром и участием в конфликте, обвинив оппонентов в попытке втянуть Венгрию в войну против Украины.

Аналитики отмечают, что Виктор Орбан, лидер партии Фидес, остается националистическим политиком, известным своей близостью к Кремлю, тогда как Петер Мадяр, глава партии Тиса, выступает с критикой правительства Орбана и обещает вернуть страну к европейскому основному политическому и экономическому потоку. Мадяр назвал Орбана "изменником" и выразил уверенность, что 12 апреля одержит убедительную победу, которая будет заметна не только в Венгрии, но и в Москве.

В то же время Орбан снова использует тему войны в Украине для собственной политической кампании, отмечая, что "венгерские граждане не погибнут за чужую войну и будут жить в своей стране". Это подчеркивает его позицию как защитника государственных интересов во время наружной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока его армия не установит контроль над всей Донецкой областью, считает военный аналитик Давид Шарп. По его словам, даже если захватить всю Украину Кремлю не удается, Москва стремится продемонстрировать хоть какую-нибудь победу своему населению. В роли такой символической победы эксперт видит "полное освобождение" Донбасса



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости