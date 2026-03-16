За месяц до выборов в Венгрии Будапешт стал центром масштабных протестов, в которых приняли участие сторонники партий Тиса и Фидес. По словам Виктора Орбана, это предвыборное собрание было самым большим за всю историю его политической карьеры. Премьер-министр продолжает строить свою кампанию по теме войны в Украине, позиционируя себя как "стабильный и безопасный выбор" в период военного напряжения, отмечает Bloomberg.

Тысячи сторонников оппозиционного политика Петера Мадяра вышли на центральные площади Будапешта, демонстрируя поддержку его курсу. Орбан попытался представить выборы как выбор между миром и участием в конфликте, обвинив оппонентов в попытке втянуть Венгрию в войну против Украины.

Аналитики отмечают, что Виктор Орбан, лидер партии Фидес, остается националистическим политиком, известным своей близостью к Кремлю, тогда как Петер Мадяр, глава партии Тиса, выступает с критикой правительства Орбана и обещает вернуть страну к европейскому основному политическому и экономическому потоку. Мадяр назвал Орбана "изменником" и выразил уверенность, что 12 апреля одержит убедительную победу, которая будет заметна не только в Венгрии, но и в Москве.

В то же время Орбан снова использует тему войны в Украине для собственной политической кампании, отмечая, что "венгерские граждане не погибнут за чужую войну и будут жить в своей стране". Это подчеркивает его позицию как защитника государственных интересов во время наружной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока его армия не установит контроль над всей Донецкой областью, считает военный аналитик Давид Шарп. По его словам, даже если захватить всю Украину Кремлю не удается, Москва стремится продемонстрировать хоть какую-нибудь победу своему населению. В роли такой символической победы эксперт видит "полное освобождение" Донбасса