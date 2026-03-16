В угорців остаточно увірвався терпець: на Орбана у Будапешті чекав жорсткий "холодний душ"

За місяць до виборів в Угорщині Будапешт став центром масштабних протестів, у яких взяли участь прихильники партій "Тиса" та "Фідес". За словами Віктора Орбана, ці передвиборчі збори були найбільшими за всю історію його політичної кар’єри. Прем’єр-міністр продовжує будувати свою кампанію навколо теми війни в Україні, позиціюючи себе як "стабільний і безпечний вибір" у період воєнної напруги, зазначає Bloomberg.

Тисячі прихильників опозиційного політика Петера Мадяра вийшли на центральні площі Будапешта, демонструючи підтримку його курсу. Орбан спробував подати вибори як вибір між миром та участю в конфлікті, звинувативши опонентів у спробі втягнути Угорщину у війну проти України.

Аналітики відзначають, що Віктор Орбан, лідер партії "Фідес", залишається націоналістичним політиком, відомим своєю близькістю до Кремля, тоді як Петер Мадяр, очільник партії "Тиса", виступає з критикою уряду Орбана та обіцяє повернути країну до європейського основного політичного та економічного потоку. Мадяр назвав Орбана "зрадником" і висловив упевненість, що 12 квітня здобуде переконливу перемогу, яка буде помітна не лише в Угорщині, а й у Москві.

Водночас Орбан знову використовує тему війни в Україні для власної політичної кампанії, наголошуючи, що "угорські громадяни не загинуть за чужу війну та житимуть у своїй країні". Це підкреслює його позицію як захисника національних інтересів під час зовнішньої загрози.

