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У Зеленского назвали 6 стран ЕС, не присоединившихся к гарантиям безопасности Украины

Из 27 стран ЕС, 6 государств не подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины

сегодня, 08:22
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал о шести странах Европейского Союза, которые отказались присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Сибиги в эфире телемарафона "Единые новости".

У Зеленского назвали 6 стран ЕС, не присоединившихся к гарантиям безопасности Украины

Андрей Сибига о странах ЕС, не приобщившихся к гарантиям безопасности Украины. Фото из открытых источников

К традиционно венгерской и словацкой позиции добавилось еще четыре страны, не поддержавшие гарантии безопасности.

"Из 27 стран ЕС только 6 пока не присоединились к совместной декларации",- заявил Сибига.

По словам Андрея Сибига, в список попали Польша, Мальта, Хорватия, Австрия, Словакия и Венгрия. Несмотря на то, что страны не приняли декларацию гарантий безопасности для Украины, в Офисе президента считают, что эти государства могут изменить свою позицию.

"Думаю, что все эти государства обладают политической волей стать стороной декларации. Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации", — отметил Андрея Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у премьер-министра Венгрия Виктора Орбана спросили, российское вторжение в Украину — это война. Венгерский лидер последовал примеру Путина и российское вторжение в Украину назвал "военной операцией". Кроме того, Орбан добавил, что "мы должны радоваться" потому, что Путин не начал "войны в Украине", ведь тогда бы в России якобы произошла полная мобилизация.

Также "Комментарии" писали о лидере Словакии Роберте Фицо, который объявил, что воспользуется правом вето на вступление Украины в НАТО. Премьер-министр Словакии объяснил свою позицию тем, что в противном случае вроде бы начнется третья мировая война.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lAuy-5I5-z0&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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