У Зеленского назвали 6 стран ЕС, не присоединившихся к гарантиям безопасности Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал о шести странах Европейского Союза, которые отказались присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Сибиги в эфире телемарафона "Единые новости".

Андрей Сибига о странах ЕС, не приобщившихся к гарантиям безопасности Украины. Фото из открытых источников

К традиционно венгерской и словацкой позиции добавилось еще четыре страны, не поддержавшие гарантии безопасности.

"Из 27 стран ЕС только 6 пока не присоединились к совместной декларации",- заявил Сибига.

По словам Андрея Сибига, в список попали Польша, Мальта, Хорватия, Австрия, Словакия и Венгрия. Несмотря на то, что страны не приняли декларацию гарантий безопасности для Украины, в Офисе президента считают, что эти государства могут изменить свою позицию.

"Думаю, что все эти государства обладают политической волей стать стороной декларации. Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации", — отметил Андрея Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у премьер-министра Венгрия Виктора Орбана спросили, российское вторжение в Украину — это война. Венгерский лидер последовал примеру Путина и российское вторжение в Украину назвал "военной операцией". Кроме того, Орбан добавил, что "мы должны радоваться" потому, что Путин не начал "войны в Украине", ведь тогда бы в России якобы произошла полная мобилизация.

Также "Комментарии" писали о лидере Словакии Роберте Фицо, который объявил, что воспользуется правом вето на вступление Украины в НАТО. Премьер-министр Словакии объяснил свою позицию тем, что в противном случае вроде бы начнется третья мировая война.