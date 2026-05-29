Инцидент с российским беспилотником, который, по сообщениям, попал в жилую многоэтажку на территории Румынии, вызвал резкую реакцию со стороны европейских политических лидеров и международных структур. Событие было воспринято как очередное обострение, выходящее за пределы украинского фронта и затрагивающее безопасность стран НАТО и ЕС.

Фото: из открытых источников

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что действия России свидетельствуют о дальнейшей эскалации войны и пересечении новых "красных линий". Она подчеркнула, что Евросоюз не планирует ослаблять давление и уже работает над очередным, 21-м пакетом санкций против Москвы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала удар грубым нарушением суверенитета Румынии и фактическим вмешательством в воздушное пространство ЕС и НАТО. Она подчеркнула, что подобные действия не должны оставаться без ответа, потому что Россия систематически игнорирует международные границы.

Позицию союзников поддержали и другие европейские лидеры. Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил атаку, отметив нарушение территориальной целостности Румынии. Премьер Молдовы Майя Санду заявила, что Россия представляет угрозу для всего региона и ее действия должны быть остановлены.

НАТО также отреагировало на инцидент. После разговора с руководством Румынии Генеральный секретарь Марк Рютте подтвердил полную поддержку союзника. Он заверил, что Альянс готов защищать каждый сантиметр территории своих государств-членов и будет усиливать оборонные возможности, в том числе противодействие беспилотникам. Рютте также подчеркнул, что российские атаки представляют риск не только для Украины, но и всей евроатлантической безопасности.

Франция объявила о намерении вызвать российского посла для объяснений, подчеркнув, что подобные случаи уже не единичны. Министр иностранных дел Франции отметил, что российские дроны неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран ЕС и НАТО, что требует совместной реакции.

В то же время реакция Венгрии оказалась более сдержанной: новый премьер страны осудил инцидент и выразил поддержку Румынии, тогда как предыдущий глава правительства отметил угрозу войны для соседних государств, избегая прямой критики России.

"Комментарии" уже писали, что в Кремле заявили, что не видят Европейский Союз в роли потенциального посредника в будущих переговорах по прекращению войны в Украине. Такую позицию озвучил представитель российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможные дипломатические форматы урегулирования конфликта.