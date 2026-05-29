Інцидент із російським безпілотником, який, за повідомленнями, влучив у житлову багатоповерхівку на території Румунії, спричинив різку реакцію з боку європейських політичних лідерів та міжнародних структур. Подія була сприйнята як чергове загострення, що виходить за межі українського фронту і зачіпає безпеку країн НАТО та ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дії Росії свідчать про подальшу ескалацію війни та перетин нових "червоних ліній". Вона наголосила, що Євросоюз не планує послаблювати тиск і вже працює над черговим, 21-м пакетом санкцій проти Москви.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала удар грубим порушенням суверенітету Румунії та фактичним втручанням у повітряний простір ЄС і НАТО. Вона підкреслила, що подібні дії не повинні залишатися без відповіді, адже Росія систематично ігнорує міжнародні кордони.

Позицію союзників підтримали й інші європейські лідери. Президент Литви Гітанас Науседа різко засудив атаку, наголосивши на порушенні територіальної цілісності Румунії. Прем’єрка Молдови Майя Санду заявила, що Росія становить загрозу для всього регіону і її дії мають бути зупинені.

НАТО також відреагувало на інцидент. Генеральний секретар Марк Рютте після розмови з керівництвом Румунії підтвердив повну підтримку союзника. Він запевнив, що Альянс готовий захищати кожен сантиметр території своїх держав-членів і посилюватиме оборонні спроможності, зокрема протидію безпілотникам. Рютте також наголосив, що російські атаки становлять ризик не лише для України, а й для всієї євроатлантичної безпеки.

Франція оголосила про намір викликати російського посла для пояснень, підкресливши, що подібні випадки вже не є поодинокими. Міністр закордонних справ Франції зазначив, що російські дрони неодноразово фіксувалися в повітряному просторі країн ЄС та НАТО, і це потребує спільної реакції.

Водночас реакція Угорщини виявилася більш стриманою: новий прем’єр країни засудив інцидент і висловив підтримку Румунії, тоді як попередній очільник уряду наголосив на загрозі війни для сусідніх держав, уникаючи прямої критики Росії.

"Коментарі" вже писали, що у Кремлі заявили, що не бачать Європейський Союз у ролі потенційного посередника в майбутніх переговорах щодо припинення війни в Україні. Таку позицію озвучив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливі дипломатичні формати врегулювання конфлікту.