Удар по топливному сердцу Крыма: в Генштабе рассказали, что удалось поджарить этой ночью

Европейский Союз может приблизиться к решению одного из самых болезненных вопросов последних месяцев — разблокированию 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые были заморожены из-за позиции Венгрии. Однако окончательного согласия среди стран-членов пока нет, а дискуссия о дальнейшей судьбе этих средств только набирает обороты.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре. По ее словам, переговоры продолжаются, однако появление нового министра в венгерском правительстве создает основания рассчитывать на определенный прогресс.

Речь идет о средствах Европейского фонда мира — механизма, через который государства Евросоюза получают компенсацию за военную помощь, предоставленную Украине. Именно из этого инструмента ранее финансировались поставки артиллерии, бронетехники, систем противовоздушной обороны, боеприпасов, ракет и другого вооружения для украинской армии.

Впрочем, сейчас среди европейских столиц возник новый спор. Если раньше предполагалось, что деньги будут использоваться прежде всего для компенсации расходов государств, уже передавших оружие Украине, то теперь обсуждается возможность направить значительную часть средств непосредственно на новые пакеты помощи Киеву.

По словам Каллас, на рассмотрение стран-членов уже вынесен компромиссный вариант, который должен учесть интересы обеих сторон. Однако пока правительства государств ЕС не согласовали единую позицию, назвать конкретные сроки принятия решения невозможно.

В Брюсселе рассчитывают, что разблокирование фонда позволит не только сохранить темпы поддержки Украины, но и снизить финансовую нагрузку на отдельные страны, которые за последние годы передали значительные объемы вооружения и техники.

На фоне продолжающейся войны вопрос этих 6,6 млрд евро становится не просто финансовой дискуссией, а важным политическим тестом на способность Евросоюза сохранять единство в поддержке Украины.

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