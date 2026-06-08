Удар по паливному серцю Криму: у Генштабі розповіли, що вдалося підсмажити цієї ночі

Європейський Союз може наблизитися до вирішення одного з найболючіших питань останніх місяців — розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду світу, заморожених через позицію Угорщини. Однак остаточної згоди серед країн-членів поки немає, а дискусія щодо подальшої долі цих коштів лише набирає обертів.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі. За її словами, переговори продовжуються, проте поява нового міністра в угорському уряді створює підстави розраховувати на певний прогрес.

Йдеться про кошти Європейського фонду миру — механізму, через який держави Євросоюзу одержують компенсацію за військову допомогу, надану Україні. Саме з цього інструменту раніше фінансувалося постачання артилерії, бронетехніки, систем протиповітряної оборони, боєприпасів, ракет та іншого озброєння для української армії.

Втім, зараз серед європейських столиць виникла нова суперечка. Якщо раніше передбачалося, що гроші використовуватимуться насамперед для компенсації витрат держав, які вже передали зброю Україні, то тепер обговорюється можливість спрямувати значну частину коштів безпосередньо на нові пакети допомоги Києву.

За словами Каллас, на розгляд країн-членів вже винесено компромісний варіант, який має врахувати інтереси обох сторін. Однак доки уряди держав ЄС не узгодили єдину позицію, назвати конкретні терміни ухвалення рішення неможливо.

У Брюсселі розраховують, що розблокування фонду дозволить не лише зберегти темпи підтримки України, а й знизити фінансове навантаження на окремі країни, які за останні роки передали значні обсяги озброєння та техніки.

На тлі війни, що триває, питання цих 6,6 млрд євро стає не просто фінансовою дискусією, а важливим політичним тестом на здатність Євросоюзу зберігати єдність у підтримці України.

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