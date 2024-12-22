Угроза гораздо шире: на какой шаг может пойти Путин для дестабилизации Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Путин может использовать нелегальную миграцию, как еще один шаг для дестабилизации ситуации в Европе. По ее словам, таким образом, Россия представляет серьезную угрозу безопасности Европейского Союза.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джордж Мелони указывает, что нужно внимательнее следить за действиями российского диктатора Владимира Путина, который пытается снизить устойчивость ЕС.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", – считает Мелони.

Премьер-министр Италии указывает, что даже после окончания войны в Украине, Россия и другие страны и в дальнейшем будут представлять опасность.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое понятие безопасности", — сказала Мелони.

Как следствие, Мелони призвала к дополнительным мерам по защите границы. По ее словам, это поможет убрать механизм манипулирования мигрантами, который способен использовать Путин.

Напомним, некоторые члены ЕС обвиняли Россию в том, что она специально предоставляет доступ нелегальным мигрантам к РФ, а затем им помогает пересечь границу для попадания в страны Европейского Союза. К примеру, Финляндия, ради защиты от таких действий РФ, решила закрыть границу с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, не пускающих россиян на свою территорию.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп нашел себе союзника в Европе с которым готов работать. Им оказалась итальянская лидер Джорджа Мелони.