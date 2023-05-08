Украина должна быстрее получить снаряды: какое решение может принять Европарламент

В Европейском парламенте хотят проголосовать законопроект о закупке 1 млн боеприпасов для Украины по ускоренной процедуре. Лидер Европейской народной партии Мафред Вебер обратился с письмом к главе Европарламента Роберте Метсоле с просьбой использовать ускоренную процедуру голосования по законопроекту уже в этом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Европарламент. Фото из открытых источников

"Ввиду срочной необходимости помочь Украине в пополнении ее запасов боеприпасов Группа ЕНП хотела бы запросить срочную процедуру в соответствии с правилом 163 Регламента парламента", — написал Вебер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он отметил, что в понедельник депутаты должны проголосовать за включение этого пункта в повестку дня. Лидеры политических групп должны обсудить это предложение в четверг, а окончательное голосование по законопроекту о боеприпасах, по его предположению, может быть запланировано на конец этого месяца.

Читайте также на портале "Комментарии" — тупик в переговорах по зерновой сделке: чего добивается РФ – что усложняет ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



