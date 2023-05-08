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Украина должна быстрее получить снаряды: какое решение может принять Европарламент

Глава Европейской народной партии предположил, что окончательное голосование по законопроекту о боеприпасах может быть запланировано на конец этого месяца

сегодня, 12:44
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Автор:

Кравцев Сергей

В Европейском парламенте хотят проголосовать законопроект о закупке 1 млн боеприпасов для Украины по ускоренной процедуре. Лидер Европейской народной партии Мафред Вебер обратился с письмом к главе Европарламента Роберте Метсоле с просьбой использовать ускоренную процедуру голосования по законопроекту уже в этом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico". 

Украина должна быстрее получить снаряды: какое решение может принять Европарламент

Европарламент. Фото из открытых источников

"Ввиду срочной необходимости помочь Украине в пополнении ее запасов боеприпасов Группа ЕНП хотела бы запросить срочную процедуру в соответствии с правилом 163 Регламента парламента", — написал Вебер.


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Он отметил, что в понедельник депутаты должны проголосовать за включение этого пункта в повестку дня. Лидеры политических групп должны обсудить это предложение в четверг, а окончательное голосование по законопроекту о боеприпасах, по его предположению, может быть запланировано на конец этого месяца.  

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-parliament-speed-up-ammo-deal-manfred-weber-european-people-party-president-roberta-metsola/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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